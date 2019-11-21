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15:35, 21 ноября 2019 183
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Путин назвал чушью идею изменить правила медосмотра для водителей

Путин назвал чушью идею изменить правила медосмотра для водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей. Главу государства процитировали РИА Новости.

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», — сказал президент.

Он отметил, что такие изменения надо проводить поэтапно.

Путин также раскритиковал Минтруда за новый порядок медосмотра для водителей. Он пояснил, что МРОТ на данный момент составляет 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек.

«Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», — заявил президент.

Напомним, Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей.

Цены на справки должны были вырасти с 22 ноября.

Накануне рязанский наркодиспансер изменил время работы для выдачи справок.

Ранее появилось видео рязанцев, стоящих в очереди за медсправками для водителей около отделения на улице МОГЭС.

Рязанские водители начали занимать очередь у наркодиспансера около трех ночи.


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