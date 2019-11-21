Путин назвал чушью идею изменить правила медосмотра для водителей

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Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей. Главу государства процитировали
«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», — сказал президент.
Он отметил, что такие изменения надо проводить поэтапно.
Путин также раскритиковал Минтруда за новый порядок медосмотра для водителей. Он пояснил, что МРОТ на данный момент составляет 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек.
«Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», — заявил президент.
Напомним, Минздрав
Цены на справки должны были
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