«Над нами нависла страшная угроза». Скопинцы записали видеообращение Любимову

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Жители военного городка в поселке Желтухинский Скопинского района записали видеообращение губернатору Николаю Любимову. Ролик появился в
Скопинцы попросили главу региона «защитить их конституционные права на жилье, здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение и труд».
По словам местных жителей, их по решению суда стали выселять из квартир, где они живут по «несколько десятков лет».
«Над нами нависла страшная угроза. В результате бюрократических войн мы можем остаться без всего, в первую очередь без жилья», — говорится в обращении.
«Уже 11 семей получили решение суда о выселении на улицу. В ближайшее время получат все и остальные. В суде уже находятся 175 исковых заявлений от Министерства обороны России», — добавили скопинцы.
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