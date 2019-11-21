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Гостям «Новогодней столицы» будут продавать рязанский воздух в банках, пишут «
Надпись на сувенирах следующая: «В этой баночке находится не только воздух Рязани, а также приятные эмоции и воспоминания».
Товары с символикой проекта начнут продавать в городе с 7 декабря по 7 января в местах проведения мероприятий. Среди сувениров также мед, чай, шоколад, керамика, елочные игрушки, статуэтки и многое другое.
Фото «Аргументы и факты»
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