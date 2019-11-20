В музее-заповеднике Есенина закрыли одну экспозицию

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В музее-заповеднике Сергея Есенина закрыли для посещений одну из экспозиций. Об этом сообщил официальный
Со среды, 20 ноября, в Константинове по техническим причинам нельзя будет осмотреть литературную экспозицию. Посетителей попросили учитывать эту информацию при планировании отдыха.
О дате возобновления работы выставки пока не сообщается.
Фото с сайта музея
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.