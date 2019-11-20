Студентам РГУ повысили стипендию

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В ноябре и декабре этого года размер академической стипендии для студентов РГУ возрастет. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе вуза.
Повышение составит около тысячи рублей. На сегодняшний день величина базовой стипендии (ее начисляют студентам-очникам, получающим образование безвозмездно — прим.ред.) составляет 1750 рублей для первокурсников и 1800 рублей для учащихся всех остальных курсов.
Вопрос о том, сохранится ли размер повышенной в ноябре стипендии в 2020 году, пока остается открытым.
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