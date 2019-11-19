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22:06, 19 ноября 2019 160
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В Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище

В Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Во вторник, 19 ноября, в Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище. Предварительно, погиб один из них, передает РИА Новости.

Этот случай произошел в поселке Риж-Губа. На новом кладбище на рабочих рухнула стена. Двое выбрались сами, еще одного откопали живым.

На месте работают следователи.


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