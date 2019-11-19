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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Во вторник, 19 ноября, в Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище. Предварительно, погиб один из них, передает
Этот случай произошел в поселке Риж-Губа. На новом кладбище на рабочих рухнула стена. Двое выбрались сами, еще одного откопали живым.
На месте работают следователи.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.