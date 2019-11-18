Преподаватели рязанского агроуниверситета победили в конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Преподаватели Рязанского агротехнологического университета имени Костычева победили в конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы». Церемонию награждения провели в пятницу, 15 ноября.
В этом году в конкурсе участвовали почти 13 тысяч преподавателей из 177 вузов.
Награды получили:
Имена победителей занесли в Книгу почета преподавателей вузов России.
Инициатором конкурса «Золотые Имена Высшей Школы», поддержанного грантом президента, выступила Межрегиональная общественная организация «Лига Преподавателей Высшей Школы».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ полиции прокомментировали аварию с бензовозом на окраине Рязани
|
cледующая новость →Синоптики рассказали, в каких регионах ожидают аномальные холода
При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.