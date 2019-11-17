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Российские диетологи назвали самые вредные сладости, передает «
Первыми в списке стали жаренные во фритюре сладости, например, пончики, чак-чак и хворост. Второе место у дрожжевых десертов, а третье заняли шоколадные батончики и торты с добавлением крема.
Также врачи назвала и самые безопасные десерты, среди них мармелад, пастила, горький шоколад и зефир.
Кроме того, по мнению специалистов, есть правило, которое поможет определить опасные для здоровья лакомства. «Чем сложнее состав сладкого, тем больше он вреден для организма», — говорится в сообщении.
Опасными для человека диетологи назвала все белковые и молочные десерты. В них используют сырые белки яиц, которые могут не до конца пропечься.
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