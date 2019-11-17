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Вечером в воскресенье, 17 ноября, около поселка Строитель загорелись стройматериалы. Об этом сообщили подписчики группы «
По словам очевидцев, возгорание произошло примерно в 19:15. Судя по опубликованным роликам, на место приехали несколько пожарных машин.
Позже в МЧС
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