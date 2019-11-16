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Фото: Издательство «Пресса»
Вечером в субботу, 16 ноября, в Кадоме загорелся бывший деревообрабатывающий комбинат. Об этом сообщает издательство «
Здание находится по адресу: улица Каширина, 2. Очевидцы расказали что пламя вспыхнуло в его пустующей части.
С огнем борются пожарные из Кадома, Сасова и Ермиши, а также члены местной добровольной пожарной дружины.
Пострадавших нет.
Позже стало известно, что пожар
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.