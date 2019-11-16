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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Пожар в Кадоме охватил тысячу квадратных метров. Об этом
В субботу, 16 ноября, в 16:23 загорелась крыша сервисного центра. Пожар локализовали в 17:50. Открытое горение ликвидировали в 18:20.
На месте работают 18 пожарных на восьми машинах.
Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что горит
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.