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17:21, 14 ноября 2019 298
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Незаконные постройки в границах «Есенинской Руси» не смогут легализовать

Незаконные постройки в границах «Есенинской Руси» не смогут легализовать

Фото: Pixabay.com

Застройщики не смогут легализовать незаконные постройки в границах «Есенинской Руси». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил Николай Любимов. По словам губернатора, в четверг, 14 ноября, Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу регионального правительства и отменил решение Рязанского облсуда по границам «Есенинской Руси».

«Что это значит? Во-первых, застройщики не смогут легализовать свои незаконные постройки в охранных зонах. Во-вторых, утвержденные нами границы Государственного музея-заповедника Сергея Есенина и все охранные зоны остаются неизменными», — пояснил глава области.

Любимов напомнил, что в суд поступило несколько требований признать незаконным постановление регионального правительства по установлению координат «Есенинской Руси». Областной суд поддержал эту позицию.

Напомним, в 2016 году президент потребовал ограничить использование лесов и установить градостроительный регламент в границах Константинова, чтобы сохранить «Есенинскую Русь». Путину отчитались об исполнении поручения.


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