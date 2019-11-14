Незаконные постройки в границах «Есенинской Руси» не смогут легализовать

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Застройщики не смогут легализовать незаконные постройки в границах «Есенинской Руси». Об этом на своей странице во «ВКонтакте»
«Что это значит? Во-первых, застройщики не смогут легализовать свои незаконные постройки в охранных зонах. Во-вторых, утвержденные нами границы Государственного музея-заповедника Сергея Есенина и все охранные зоны остаются неизменными», — пояснил глава области.
Любимов напомнил, что в суд поступило несколько требований признать незаконным постановление регионального правительства по установлению координат «Есенинской Руси». Областной суд поддержал эту позицию.
Напомним, в 2016 году президент потребовал ограничить использование лесов и установить градостроительный регламент в границах Константинова, чтобы сохранить «Есенинскую Русь». Путину
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Захаровском районе лиса заразила овцу бешенством
|
cледующая новость →Воронежцев предупредили о сбое в работе цифрового ТВ
ПАО «Ростелеком» объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия).