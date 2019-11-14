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Стало известно, во сколько обойдется проверка рязанских школьников на наркотики. Об этом в четверг, 14 ноября, на публичных слушаниях по областному бюджету сообщила министр финансов Марина Наумова.
По ее словам, в 2020 году на профессиональный осмотр учеников для раннего выявления употребления запрещенных веществ заложено 1,5 млн рублей.
Напомним, регион
Проверки будут ежегодными и бесплатными. С 13 лет письменное разрешение на тестирование за ребенка дают родители, с 15 лет подростки сами принимают решение.
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