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13:26, 14 ноября 2019 308
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Стало известно, во сколько обойдется проверка рязанских школьников на наркотики 1

Стало известно, во сколько обойдется проверка рязанских школьников на наркотики

Стало известно, во сколько обойдется проверка рязанских школьников на наркотики. Об этом в четверг, 14 ноября, на публичных слушаниях по областному бюджету сообщила министр финансов Марина Наумова.

По ее словам, в 2020 году на профессиональный осмотр учеников для раннего выявления употребления запрещенных веществ заложено 1,5 млн рублей.

Напомним, регион первым в стране начал массово проверять подростков на употребление наркотиков. Первыми прошли тестирование ученики рязанской школы №22.

Проверки будут ежегодными и бесплатными. С 13 лет письменное разрешение на тестирование за ребенка дают родители, с 15 лет подростки сами принимают решение.


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