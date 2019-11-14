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Фото: Pixabay.com
Рязанцы смогут передать письма Деду Морозу через специального почтальона. Об этом
После старта «Новогодней столицы» от площади Ленина по пешеходной улице города с ансамблем барабанщиц пройдет почтальон в костюме 19 века. Он соберет у горожан письма, адресованные Деду Морозу, а взамен подарит поздравительные открытки. Со сцены у Главпочтамта он расскажет о предстоящих новогодних событиях.
Проект «Рязанский почтальон» стартует 8 декабря в 20:20.
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