Псковский чиновник сложил полномочия после оскорбления полицейских

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов сложил полномочия после оскорбления полицейских. Те остановили для проверки машину, в которой он ехал, передает
Чиновник находился в автомобиле в качестве пассажира. Автоиспекторы предложили водителю пройти медосвидетельствование, после этого Сопотов начал нецензурно оскорблять их и заявил, что «человек выпил четыре стопки виски» за победу муниципалитета в грантовом районном конкурсе.
Пресс-служба администрации региона передала извинения Сопова. Отмечается, что он решил покинуть пост главы района и секретаря местного отделения партии «по этическим основаниям».
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