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22:42, 14 ноября 2019 76
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Псковский чиновник сложил полномочия после оскорбления полицейских

Псковский чиновник сложил полномочия после оскорбления полицейских

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов сложил полномочия после оскорбления полицейских. Те остановили для проверки машину, в которой он ехал, передает РИА Новости.

Чиновник находился в автомобиле в качестве пассажира. Автоиспекторы предложили водителю пройти медосвидетельствование, после этого Сопотов начал нецензурно оскорблять их и заявил, что «человек выпил четыре стопки виски» за победу муниципалитета в грантовом районном конкурсе.

Пресс-служба администрации региона передала извинения Сопова. Отмечается, что он решил покинуть пост главы района и секретаря местного отделения партии «по этическим основаниям».


© RZN.info

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