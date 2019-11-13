Экс-мэра Рыбного обвинили в превышении должностных полномочий

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Фото: Pixabay.com
Экс-главу администрации Рыбного обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом RZN.info сообщила следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Ирина Гуреева.
В декабре 2015 года чиновник получил трехкомнатную служебную квартиру в Рыбном. Он исключил ее из категории специализированного жилищного фонда, чтобы затем приватизировать.
«После чего в нарушении установленной в соответствии с жилищным законодательством процедуры, не являясь нуждающимся в предоставлении социального жилья, заключил сам с собой (как должностное лицо с одной стороны и гражданин с другой) договор социального найма указанной квартиры», — пояснила следователь.
На бывшего главу администрации городского поселения завели дело по части 1 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
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