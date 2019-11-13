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18:28, 13 ноября 2019 165
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Экс-мэра Рыбного обвинили в превышении должностных полномочий 1

Экс-мэра Рыбного обвинили в превышении должностных полномочий

Фото: Pixabay.com

Экс-главу администрации Рыбного обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом RZN.info сообщила следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Ирина Гуреева.

В декабре 2015 года чиновник получил трехкомнатную служебную квартиру в Рыбном. Он исключил ее из категории специализированного жилищного фонда, чтобы затем приватизировать.

«После чего в нарушении установленной в соответствии с жилищным законодательством процедуры, не являясь нуждающимся в предоставлении социального жилья, заключил сам с собой (как должностное лицо с одной стороны и гражданин с другой) договор социального найма указанной квартиры», — пояснила следователь.

На бывшего главу администрации городского поселения завели дело по части 1 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.


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