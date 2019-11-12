Под рокот орудий и через рвы. В Рязани десантники со всей России поборются за звание лучших

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани десантники со всей России поборются за звание «Лучшего из лучших». Тридцать офицеров из десяти команд приехали на полигон «Сельцы» и встретились в финальном этапе конкурса «Лучший из лучших», который проходит с 11 до 15 ноября.
По словам организаторов, состязание покажет уровень профессионально-должностной подготовки бойцов парашютно-десантных подразделений из Рязани, Тулы, Новороссийска и других городов.
В составе каждой команды три офицера: командир взвода, роты и батальона.
Во вторник, 12 ноября, десантникам предстояло пройти полосу препятствий на полигоне. Перед стартом двое участников из каждой команды самостоятельно укладывали боекомплект в боевую машину десанта (БМД), затем на время проезжали размеченное расстояние и стреляли по движущимся мишеням с места и на ходу.
После этого десантники поменялись ролями (командир экипажа и оператор-наводчик) и повторно прошли рубеж.
Затем каждый участник проезжал на бронетранспортере, а также преодолевал противотанковый ров, поднимался на горку и проезжал по «колейному мосту».
В конкурсной программе также предусмотрели решение тактических задач, соревнования в стрельбе из штатного стрелкового оружия. 14 ноября участники продемонстрируют укладку парашюта, а 15 ноября сдадут нормативы по физподготовке и пройдут еще одну полосу препятствий.
Награждение победителей пройдет на полигоне в последний день соревнований в пятницу, 15 ноября.
© RZN.info
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