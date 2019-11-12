О мести, здоровье и будущем. Ректор РГУ Андрей Минаев заявил, что продолжит работу в вузе

Во вторник, 12 ноября, ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев провел пресс-конференцию для журналистов, преподавателей и студентов.

Минаев заявил, что продолжит работу и зал встретил эти слова аплодисментами. Ректор рассказал, что до сих пор не знает, что дало толчок уголовному делу.

«Я всегда уважал своих коллег в университете, я готов работать с каждым. Мною никогда не руководило чувство мести, у меня жизнь иногда такие вызовы бросает, поэтому не могу растрачивать на сведение счетов. Мне хотелось бы быть полезным университета, преподавателей и студентов, — отметил руководитель вуза. — Никто не ставил под сомнение мое ректорство. Я считаю, что по праву занимаю это кресло и я продолжу деятельность». Также Минаев заявил, что не признавал своей вины. «Этих обстоятельств [о лишении премий деканов] не было. Я действовал в рамках полномочий», — подчеркнул он.

Ректор пообещал закрыть больничный 13 ноября и приступить к работе.

«Здоровья эти месяцы не добавили, мне еще предстоит провести операцию по замене тазобедренного сустава. Труд ректора требует хорошей физической формы», — отметил он. По его словам, во время домашнего ареста руководитель РГУ написал пособие по теории международных отношений.

Также Минаев озвучил некоторые планы по развития вуза. В частности, в РГУ появится шесть новых специальностей из рязанского института культуры. На шестом десятке я понял, что жизнь сложнее, чем я о ней думал на 1 апреля 2019 года. Ну и главный вывод из этой истории: нужно крепить единство университета", — подчеркнул ректор. Также ректора планирует обсудить с адвокатом свою реабилитацию.

В завершении Минаев поблагодарил студентов, коллег и губернатора за поддержку, а также маму и жену, «которые помогли пережить ректору это время».