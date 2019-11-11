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Полиция нашла подростков, закидавших пенсионерку камнями и бутылками. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что правоохранители провели проверку на основании публикации в СМИ и нашли школьников, участвовавших в конфликте.
«С ними и их родителями провели беседу», — добавили в пресс-службе полиции.
Напомним,
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