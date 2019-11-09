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16:36, 9 ноября 2019 421
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В Новомичуринске подростки закидали пенсионерку камнями и бутылками — соцсети

В Новомичуринске подростки закидали пенсионерку камнями и бутылками — соцсети

В Новомичуринске подростки закидали пенсионерку камнями и бутылками. Пост об этом появился в группе «Бабкин шум».

«Просто дикость! Бедную бабулю эта шпана запугала и не давала проходу. Кидали камни, бутылки, высмеивали ее. Кричали ей про смерть», — говорится в сообщении.

Автор отметил, что на замечания школьники отреагировали агрессией. «Бабуля от безысходности кинула в них костыль чтобы как-то себя спасти. А те, продолжили издеваться. Полицию вызвали, но, естественно, все, как тараканы разбежались», — рассказали в соцсети.

Официальной информации о произошедшем нет.


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