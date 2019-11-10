В Рязанской области иномарку «разворотило» после столкновения с такси, есть погибшие

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В воскресенье, 10 ноября, на трассе в Рязанской области столкнулись иномарка и машина «Яндекс. Такси». Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте».
«Утренняя авария по пути с Москвы, на Бронницкой окружной», — подписал автор поста.
По словам очевидцев, в ДТП есть погибшие.
На кадрах видно, что на месте аварии работали спецслужбы.
Информация уточняется.
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