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17:40, 10 ноября 2019 422
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В Рязанской области иномарку «разворотило» после столкновения с такси, есть погибшие

В Рязанской области иномарку «разворотило» после столкновения с такси, есть погибшие

В воскресенье, 10 ноября, на трассе в Рязанской области столкнулись иномарка и машина «Яндекс. Такси». Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Утренняя авария по пути с Москвы, на Бронницкой окружной», — подписал автор поста.

По словам очевидцев, в ДТП есть погибшие.

На кадрах видно, что на месте аварии работали спецслужбы.

Информация уточняется.


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