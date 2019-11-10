Представитель рязанского клуба рассказал о драке с охранниками в туалете

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Представитель рязанского клуба «Iron bee» в беседе с корреспондентом RZN.info опроверг информацию о драке с охранниками в туалете.
По его словам, конфликт был, однако «никого ногами не избивали».
«Все началось из-за двух девушек, которые что-то выясняли. Пришел парень, потом вступились его друзья. Зашел наш охранник и пытался их всех вывести из заведения. Один из посетителей пытался напасть на сотрудника, тот ударил его по лицу. По камерам видно, что никакой серьезной драки не было», — отметил собеседник.
Также он уточнил, что после случившегося «потерпевший» спокойно взял вещи из гардероба и вышел из бара.
Ранее очевидец
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