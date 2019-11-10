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Охранники рязанского клуба «Iron bee» напали на посетителя в туалете. Об этом сообщили в группе RZN.life.
По словам очевидцев, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 10 ноября.
«Напали на того, кто пытался разнять драку без физической силы, абсолютно не разобравшись. Забивали ногами и руками на полу. Отбиты почки, потери сознания, сотрясения мозга и множественные гематомы», — говорится в сообщении.
Автор поста уточнил, что после случившегося написали заявление в полицию.
«Побои сняты, один свидетель есть. Нужны еще, так как видеозапись наверняка удалят», — отметили в соцсети.
Представитель бара прокомментировал
Информация о произошедшем уточняется.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.