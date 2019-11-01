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12:05, 1 ноября 2019 336
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В Рязани обнаружили превышение уровня диоксида азота 1

В Рязани обнаружили превышение уровня диоксида азота

В Рязани обнаружили превышение уровня диоксида азота 1,3 раза. Об этом сообщил сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Загрязнение зафиксировал пост наблюдения воздуха на улице Октябрьской в Приокском с 28 по 30 октября. По остальным загрязняющим веществам превышений допустимого уровня в Рязани не обнаружено.

Справка

Диоксид азота — один из самых распространенных загрязнителей атмосферы, играющий немалую роль в образовании смога и кислотных осадков.

Вещество высокотоксично (имеет максимальный класс опасности) и в небольших концентрациях сильно раздражает дыхательные пути, а также вызывает симптомы отравления.


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