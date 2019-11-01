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В Рязани обнаружили превышение уровня диоксида азота 1,3 раза. Об этом сообщил сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Загрязнение зафиксировал пост наблюдения воздуха на улице Октябрьской в Приокском с 28 по 30 октября. По остальным загрязняющим веществам превышений допустимого уровня в Рязани не обнаружено.
Справка
Диоксид азота — один из самых распространенных загрязнителей атмосферы, играющий немалую роль в образовании смога и кислотных осадков.
Вещество высокотоксично (имеет максимальный класс опасности) и в небольших концентрациях сильно раздражает дыхательные пути, а также вызывает симптомы отравления.
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