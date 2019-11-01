Глава рязанского отделения «Деловой России» сложил полномочия

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В четверг, 31 октября, глава рязанского отделения «Деловой России» Владимир Моторжин сложил полномочия по
Исполняющим обязанности председателя избрали Александра Кривова. Ему поручили подготовить проведение собрания, на котором определят нового председателя.
Дату встречи и кандидатов назовут позже.
Отмечается, что Моторжин является членом совета регионального отделения и членом совета старейшин федеральной «Деловой России» .
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