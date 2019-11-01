«Даже живя в деревне, вы можете выглядеть классно». Ведущий шоу «Рогов в городе» рассказал рязанкам о стиле

Осенью Рязань посетил ведущий шоу СТС «Рогов в городе», стилист Александр Рогов. 30 и 31 октября здесь проходили съемки передачи, в которой он подбирал новый образ для героини из Рязанской области. Участницей стала Екатерина Крестина из села Заокское. В перерыве между съемками Александр Рогов пообщался с рязанскими журналистами и рассказал, какие ошибки в образах допускают девушки из провинции, и дал рязанкам «стильные» советы.

Александр, расскажите, по каким критериям выбирали героиню в Рязани?

Нет особого критерия для выбора героини именно из Рязани. Самое главное найти интересного человека. Героиня из Рязани — суперинтересная. Наша задача сделать так, чтобы зритель приятно провел 48 минут эфирного времени со мной и героиней шоу. Меня цепляет не история человека, а то, как он говорит, преподносит себя, реагирует на вопросы. Потом, конечно, критерии внешности. Человек должен быть преображаемый, ведь наша передача именно об этом.

В процессе съемок вы работаете с местными мастерами. Как вы их выбираете?

Всех мастеров выбираю я лично: мониторю соцсети, делаю опросы, отсматриваю портфолио. В Рязани я долго не мог найти специалистов, которые бы меня зацепили. Поэтому я начал искать не специалистов, а салон. Мое внимание привлек тот, в котором сейчас проходят съемки. Мне прислали портфолио визажиста и парикмахера, все подошло и понравилось. Я очень доволен уровнем их работы. Региональные специалисты не уступают столичным, иногда даже превосходят.

Какие ошибки в образах допускают девушки, живущие в провинции?

Самая большая ошибка девушек из провинции — они постоянно думают о том, что они девушки из провинции и себя этим оправдывают. И это абсолютная глупость. Я доказываю, что даже живя в деревне, вы можете выглядеть классно. Просто нужно адекватно себя оценивать и одеваться по ситуации. Многие не задумываются о том, что стиль — это не только одежда. Одежда должна выглядеть опрятно и еще нужно следить за гигиеной. В регионах очень часто встречаются гомерические гардеробы. Очень многие вещи устарели, вышли из моды, и они просто так хранятся в шкафу. Поэтому я избавляюсь от этого балласта.

Можно ли сформировать гардероб, не покупая брендовые вещи, а используя вещи из масс-маркета?

В Рязани мы посетили обычный торговый центр, где представлены те же марки, что и в Москве, выбрали те же бренды, что и в столице. Мы не делаем исключения для рязанской героини, не идем в магазин за товаром плохого качества. Вчера мы покупали вещи по самым смешным ценам за все время нашего шоу: в магазинах были специальные акции и распродажи. Моя задача — купить не просто дизайнерское платье на вечер, а собрать целый гардероб, подарить максимум.

Какие у вас есть табу в образе?

Мое любимое правило — не зарекаться. Возможно, послезавтра в моде будет то, что сегодня я буду осуждать. При этом то, что не подходит одному человеку, может отлично вписаться в гардероб другого. Табу — это запахи, неопрятная одежда, катышки, пятна, стесанные каблуки, затертые ручки на сумках.

И напоследок… Посоветуйте пять вещей, которые должны быть в гардеробе любой девушки.

Чистое белье, простой трикотажный топ или футболки, кардиган или джемпер, хорошие джинсы, куртка-косуха еще никому не помешала, жакет или платье, не обязательно черное. У каждой женщины в нашей стране должны быть нормальные джинсы, куртка и футболка.