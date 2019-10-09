За неделю в Рязани прочистили 20 ливневых колодцев

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Фото: Администрация Рязани
За неделю, с 3 по 9 октября, в Рязани прочистили 20 ливневых колодцев. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Всего промыли 830 погонных метров трубопроводов, 127 решеток колодцев и четыре водоотводных каналов.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?