В мэрии отчитались о благоустройстве Рязани к зиме

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В мэрии отчитались о подготовке Рязани к зиме. Об этом сообщил
В рамках осеннего месячника начали убирать улицы, парки и скверы от сухих деревьев, листвы и мусора.
С начала весеннего сезона вывезли порядка 27 тысяч кубометров песка и земли с обочин дорог.
Помимо этого начали спиливать аварийные деревья на улицах Пушкина и Ленинского комсомола. Также там заменят и отремонтируют металлические ограждения вдоль тротуаров.
Кроме того, на улицах Пушкина, Ленинского комсомола, Загородной, а также в районе дома №29 корпус 1 на Высоковольтной заделали ямы. С начала года такие работы провели на 178 улицах. Общая площадь ремонта составила порядка 34 тысяч кв. м.
Также на улице Черновицкой высадили 40 кустов спиреи калинолистной. В парке Железнодорожников начали высаживать 25 кустов спиреи иволистной и 203 кизильника. В сквере имени Уткина и у памятника Циолковскому — 1130 нарциссов. Еще 1400 тюльпанов появятся на клумбах в парке Советско-Польского братства по оружию.
Также коммунальщики начали уборку городских кладбищ: Новогражданского, Нового, Воскресенского, Шереметьевского, Божатковского, Недостоевского, Борковского, Боголюбовского, Канищевского, Голенчинского, Мервинского, Никуличинского, Лазаревского, Дягилевского, Храповского, Богородского, Скорбященского, Богородского №2, Солотчинского, Скорбященского кладбища Мемориального комплекса.
В частности, там очистили территорию от венков, мусора и веток, подмели дорожки, распилили и вывезли упавшие деревья, очистили газоны от листвы, подстригли кусты, благоустроили гранитные и мраморные поверхности на Мемориальном комплексе Скорбященского кладбища, а также подготовили клумбы под цветы. Всего с кладбищ вывезли всего 520 кубических метров.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДепутаты оценили ремонт улиц Спортивной и Гагарина
|
cледующая новость →В рязанском агроуниверситете написали Всероссийский экономический диктант
17-летняя нападающая «Рязани-ВДВ» рассказала о дебюте в Лиге чемпионов, секции тхэквондо и поддержке на поле.