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17:29, 9 октября 2019 186
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В мэрии отчитались о благоустройстве Рязани к зиме

В мэрии отчитались о благоустройстве Рязани к зиме

Фото: Администрация Рязани

В мэрии отчитались о подготовке Рязани к зиме. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В рамках осеннего месячника начали убирать улицы, парки и скверы от сухих деревьев, листвы и мусора.

С начала весеннего сезона вывезли порядка 27 тысяч кубометров песка и земли с обочин дорог.

Помимо этого начали спиливать аварийные деревья на улицах Пушкина и Ленинского комсомола. Также там заменят и отремонтируют металлические ограждения вдоль тротуаров.

Кроме того, на улицах Пушкина, Ленинского комсомола, Загородной, а также в районе дома №29 корпус 1 на Высоковольтной заделали ямы. С начала года такие работы провели на 178 улицах. Общая площадь ремонта составила порядка 34 тысяч кв. м.

Также на улице Черновицкой высадили 40 кустов спиреи калинолистной. В парке Железнодорожников начали высаживать 25 кустов спиреи иволистной и 203 кизильника. В сквере имени Уткина и у памятника Циолковскому — 1130 нарциссов. Еще 1400 тюльпанов появятся на клумбах в парке Советско-Польского братства по оружию.

Также коммунальщики начали уборку городских кладбищ: Новогражданского, Нового, Воскресенского, Шереметьевского, Божатковского, Недостоевского, Борковского, Боголюбовского, Канищевского, Голенчинского, Мервинского, Никуличинского, Лазаревского, Дягилевского, Храповского, Богородского, Скорбященского, Богородского №2, Солотчинского, Скорбященского кладбища Мемориального комплекса.

В частности, там очистили территорию от венков, мусора и веток, подмели дорожки, распилили и вывезли упавшие деревья, очистили газоны от листвы, подстригли кусты, благоустроили гранитные и мраморные поверхности на Мемориальном комплексе Скорбященского кладбища, а также подготовили клумбы под цветы. Всего с кладбищ вывезли всего 520 кубических метров.


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