RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В рязанской школе уволили второго за месяц директора. Временно обязанности руководителя исполняет заместитель по воспитательной работе, учитель французского и немецкого языков Лидия Райская, сообщили в администрации Рязани.
Школу №60 в сентябре
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцам презентовали программу по защите от мошенников в финансовой сфере
|
cледующая новость →Рязанский приборный завод представил продукцию на офтальмологическом форуме
В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.