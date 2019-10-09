В Кальном столкнулись «Лада» и «Форд»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Утром в среду, 9 октября, в Кальном столкнулись Lada Largus и Ford Kuga. На месте образовалась небольшая пробка.
В ДТП никто не пострадал.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ столовой рязанской школы в еде нашли скрепку
|
cледующая новость →В Рязани нашли убийцу ветерана Великой Отечественной войны и его супруги
Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?