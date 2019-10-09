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Три улицы в Канищеве остались без света из-за аварии. Об этом RZN.info сообщили в МУП РГРЭС.
Электричества нет по следующим адресам:
В аварийно-диспетчерской службе уточнили, что ремонтно-восстановительные работы уже начались.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?