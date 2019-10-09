Сотрудник рязанской колонии пытался передать заключенным героин

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Фото: УФСИН по Рязанской области
Сотрудник рязанской колонии №2 пытался передать заключенным героин. Мужчину задержали около машины, сообщила
У подозреваемого заметили два пакета с бумагой формата А-4, между листов он спрятал два пакетика с 0,25 грамма героина и производное N-метилэфидрона массой 0,31 грамм.
Оказалось, что наркотики сотрудник ИК получил от неустановленного человека.
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