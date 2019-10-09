Перед новогодними праздниками по Рязани запустят автобус с поющим Дедом Морозом

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В среду, 9 октября, в Рязани в очередной раз обсудили проект «Новогодняя столица 2020». Об этом сообщил
На встрече представили проект «Рязморобус». В преддверии новогодних праздников по Рязани запустят украшенный автобус. На остановках из него будут выходить музыканты, одетые в костюмы Деда Мороза. В течение нескольких минут они будут петь новогодние хиты.
В частности, в городе пройдет благотворительный мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья и конкурс снежных скульптур.
Кроме того, участники встречи проработали варианты загородных новогодних туристических маршрутов, определили основные точки и локации.
Санаторий «Старица» станет одним из центров праздничных мероприятий. Здесь запланировали народные гуляния, в один из дней состоится новогодний квест, показательные выступления исторического клуба, в течение всех каникул будет работать каток и прокат инвентаря.
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