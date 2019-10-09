Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:37, 9 октября 2019 105
 0    0

Перед новогодними праздниками по Рязани запустят автобус с поющим Дедом Морозом

Перед новогодними праздниками по Рязани запустят автобус с поющим Дедом Морозом

В среду, 9 октября, в Рязани в очередной раз обсудили проект «Новогодняя столица 2020». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

На встрече представили проект «Рязморобус». В преддверии новогодних праздников по Рязани запустят украшенный автобус. На остановках из него будут выходить музыканты, одетые в костюмы Деда Мороза. В течение нескольких минут они будут петь новогодние хиты.

В частности, в городе пройдет благотворительный мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья и конкурс снежных скульптур.

Кроме того, участники встречи проработали варианты загородных новогодних туристических маршрутов, определили основные точки и локации.

Санаторий «Старица» станет одним из центров праздничных мероприятий. Здесь запланировали народные гуляния, в один из дней состоится новогодний квест, показательные выступления исторического клуба, в течение всех каникул будет работать каток и прокат инвентаря.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
И так сойдет. Почему в Рязани рвутся трубы теплотрасс?

И так сойдет. Почему в Рязани рвутся трубы теплотрасс?

Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 2 818
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
14:30, 29 сентября 2019 19 042
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 5 636
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 7
10:14, 26 сентября 2019 6 320
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ 1
14:44, 26 сентября 2019 6 324
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум