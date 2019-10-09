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Многодетная рязанка через суд добилась выплаты материнского капитала. Об этом сообщил
Женщина с тремя детьми после рождения последнего ребенка получила сертификат на маткапитал. Деньги она хотела потратить на увеличение жилплощади на 40,9 кв.м.
Пенсионный фонд отказал ей, указав, что земельный участок, на котором ведется строительство, принадлежил также человеку, не являющимся членом семьи.
Скопинский суд посчитал, что такие обстоятельства не являются основанием для отказа в распоряжении маткапиталом. Законодательство не запрещает строительство объектов недвижимости на земельных участках, находящихся в долевой собственности.
Деньги перечислили рязанке.
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