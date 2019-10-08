В Рязани пропал 70-летний пенсионер

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В Рязани пропал 70-летний Владимир Голубятников. Об этом сообщили
7 октября мужчина ушел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно. Он нуждается в медпомощи. Приметы: рост 173 см, телосложение нормальное, волосы русые с проседью, глаза голубые.
Одежда: синяя куртка, черные спортивные штаны, светлые кроссовки.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52, 112.
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