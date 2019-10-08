«Тонны карпа». В Рязанской области около пруда обнаружили горы мертвой рыбы

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В Рязанской области около пруда обнаружили горы мертвой рыбы. Соответствующий ролик опубликовали в соцсетях в понедельник, 7 октября.
Автор видео рассказал, что кучи с мертвой рыбой он обнаружил в селе Бутырки Старожиловского района.
«Это рыбное хозяйство, никаких предприятий рядом нет. Не знаю, что случилось. Весь пруд по периметру в мертвой рыбе и еще рядом тонн семь карпа. Тухляком год будет вонять», — отметил собеседник.
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