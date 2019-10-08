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12:48, 8 октября 2019 154
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Цыган из Рязанской области украл дюжину телят в Мордовии

Цыган из Рязанской области украл дюжину телят в Мордовии

Цыган из Рязанской области украл 12 телят с фермы, расположенной в селе Анаево в Мордовии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как пояснили работники, мужчина проник на территорию предприятия, минуя охрану.

Полицейским удалось задержать злоумышленника. Им оказался 59-летний гражданин цыганской народности, проживающий в Рязанской области.

Приехав на ферму на «ГАЗели», он вывел животных из стойла и вывез их на автомобиле в Рязанскую область.

После этого он продал 11 животных, оставив одного себе. Общая сумма ущерба составила 244 тысячи 800 рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК (Кража).


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