Цыган из Рязанской области украл дюжину телят в Мордовии

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Цыган из Рязанской области украл 12 телят с фермы, расположенной в селе Анаево в Мордовии. Об этом сообщила
Как пояснили работники, мужчина проник на территорию предприятия, минуя охрану.
Полицейским удалось задержать злоумышленника. Им оказался 59-летний гражданин цыганской народности, проживающий в Рязанской области.
Приехав на ферму на «ГАЗели», он вывел животных из стойла и вывез их на автомобиле в Рязанскую область.
После этого он продал 11 животных, оставив одного себе. Общая сумма ущерба составила 244 тысячи 800 рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК (Кража).
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