Житель Владимирской области попал под поезд и выжил

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В субботу, 5 октября, в районе железнодорожной станции Струнино грузовой поезд сбил 29-летнего мужчину, пишет «
Инцидент произошел примерно в 15:00.
«Машинист заметил его, стал тормозить и сигналить, однако мужчина как будто не слышал ничего и с рельсов не сошел», — говорится в сообщении.
Отмечается, что местный житель выжил. Его с многочисленными травмами доставили в больницу.
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