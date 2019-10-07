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21:57, 7 октября 2019 105
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За неделю рязанцы собрали на независимую экспертизу воздуха почти 50 тысяч рублей

За неделю рязанцы собрали на независимую экспертизу воздуха почти 50 тысяч рублей

Фото: Pixabay.com

За неделю рязанцы собрали на независимую экспертизу воздуха почти 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в группе «Дышим чистым».

Внесенные пожертвования были от 60 до 3000 рублей.

По словам организатора акции Александра Суфрановича, они создали ее, чтобы оперативно вести расследование и рады всем, кто присоединится.

Напомним, по предварительным расчетам, работа специалистов обойдется примерно в 350 тысяч рублей.

Поддержать инициативу предлагают:

  • переводами на банковскую карту: 4377 7200 0157 3583;
  • пожертвованиями через специальный краудфандинговый счет в банке;
  • переводом по кнопке «Пожертвовать» в меню группы (комиссию берет приложение «ВКонтакте», без комиссии только VK Pay).

На прошлой неделе рязанцы неоднократно жаловались на неприятный запах.

Более того, в выходные обнаружили уровень превышения сероводорода.


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