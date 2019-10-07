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Фото: Pixabay.com
За неделю рязанцы собрали на независимую экспертизу воздуха почти 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в группе «
Внесенные пожертвования были от 60 до 3000 рублей.
По словам организатора акции Александра Суфрановича, они создали ее, чтобы оперативно вести расследование и рады всем, кто присоединится.
Напомним, по предварительным расчетам, работа специалистов
Поддержать инициативу предлагают:
На прошлой неделе рязанцы
Более того, в выходные
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