Рязанцы вновь пожаловались на зловоние в городе

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В среду, 2 октября, местные жители вновь пожаловались на зловоние в городе. Неприятный запах распространился в центре Рязани.
Напомним, в понедельник местные жители
Рязанцы начали собирать деньги на независимую
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.