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На Первомайском проспекте на три дня ограничат движение, об этом сообщили на
Из-за ремонта теплотрассы движение закроют по Первомайскому проспекту в районе дома №41 по одной полосе в сторону улицы Дзержинского с 10:00 8 октября до 24:00 10 октября.
На время работ установят предупреждающие дорожные знаки.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.