Брянские активисты собрали более трех тысяч подписей в поддержку инициативы о закрытии «наливаек»

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Брянские активисты собрали более трех тысяч подписей в поддержку инициативы «Единой России» о закрытии «наливаек», которые работают рядом с многоквартирными домами и на первых этажах. Об этом сообщил
«Народный контроль» создал черный список таких заведений, на которые пожаловались местные жители. Его направят в полицию.
По словам руководителя регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Никиты Концевого, более 90% опрошенных поддерживают принятие соответствующего закона.
Кроме этого, брянцы активно высказывают свое мнение и онлайн, участвуя в
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.