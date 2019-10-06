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21:45, 6 октября 2019 151
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В Рязани обнаружили превышение уровня сероуглерода

В Рязани обнаружили превышение уровня сероуглерода

На окраине Рязани обнаружили превышение уровня сероуглерода в 2,1 раза. Об этом сообщил сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Загрязнение зафиксировал пост наблюдения воздуха в поселке Строитель на улице Дружной с 2 по 4 октября. В этот же период предельную концентрацию уровня пыли зафиксировали в центре города (улица Семинарская).

По остальным загрязняющим веществам превышений допустимого уровня в Рязани не обнаружено.

Справка

Сероуглерод ядовит. Обладает психотропными, нейротоксическими свойствами, которые связаны с его наркотическим воздействием на центральную нервную систему. При отравлении возникают головная боль, головокружение, судороги, потеря сознания.


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