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23:19, 6 октября 2019 207
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Без ковровой дорожки. В Рязани в пятый раз вручили театральную премию «Зеркало сцены»

Без ковровой дорожки. В Рязани в пятый раз вручили театральную премию «Зеркало сцены»

В Рязани в пятый раз вручили театральную премию «Зеркало сцены». Церемония награждения прошла в воскресенье, 6 октября.

В этом году из-за дождя не было ковровой дорожки. Номинанты из четырех театров собирались в фойе Рязанского театра драмы на фотосессию.

Победителями премий стали:

  • «Лучшая работа режиссера» — Марина Есенина, «Господа Головлевы. Маменька.», (Театр юного зрителя);
  • «Лучшая работа художника-постановщика» — Анна Репина, «Каштанка», (Театр кукол);
  • «Лучшая работа художника по свету» — Дмитрий Гусев, «Каштанка», (Театр кукол);
  • «Лучшая работа художника по костюмам» — Татьяна Виданова, «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людовик Четырнадцатый и другие», (Театр юного зрителя);
  • «Лучшее музыкальное оформление"/"Лучшая работа балетмейстера/хореографа — Дмитрий Акриш/Мария Сиукаева, «Фауст», (Театр драмы);
  • «Лучшая мужская роль» — Валерий Рыжков, «Фауст», (Театр драмы);
  • «Лучшая женская роль» — Ирина Маненкова, «Средство Макропулоса», (Музыкальный театр);
  • «Лучшая роль второго плана» — Юлия Бычкова, «Средство Макропулоса», (Музыкальный театр);
  • «Лучший молодой актер/актриса» — Николай Шишкин, «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людовик Четырнадцатый и другие», (Театр юного зрителя);
  • «Лучшая роль в спектакле для детской и подростковой аудитории» — Екатерина Филиппова и Антонина Григорьева, «Каштанка», (Театр кукол);
  • «Лучший спектакль большой формы» — «Господа Головлевы. Маменька.», (Театр юного зрителя);
  • «Лучший спектакль для детей» — «Каштанка», (Театр кукол).

Обладателями специальных премий жюри стали:

  • «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» — худрук Рязанского театра кукол Валерий Шадский;
  • «За мастерское воплощение образа Иудушки» — Дмитрий Мазепа, «Господа Головлевы. Маменька.», (Театр юного зрителя);
  • «За актерский дуэт» — Наталья Паламожных и Роман Горбачев, «Фауст», (Театр драмы);
  • «За лучший мужской ансамбль» — Валерий Вахрамеев, Алексей Никифоров, Сергей Куликов, Алексей Исаев, «Средство Макропулоса», (Музыкальный театр);
  • «За роль идеального отца» — Роман Данилин, «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людовик Четырнадцатый и другие», (Театр юного зрителя).

Отметим, что жюри имеет полное право присудить, либо не присудить победу в той или иной номинации, а имена призеров неизвестны никому, кроме экспертов. Так, номинация «Лучший спектакль малой формы» осталась без победителей.

Больше всех восьмикилограммовых статуэток получил Театр юного зрителя — шесть штук.

В этом году в рязанское отделение Союза театральных деятелей (СТД) вступили 23 артиста. Членские билеты им вручил Константин Кириллов. По его словам, впервые за всю историю, так много актеров вошли в творческое объединение.

Отметим, что 24-м членом СТД стал глава регионального минкульта Виталий Попов.

Напомним, в этом году церемония прошла под аккомпанемент мировых рок-хитов, так как тема — рок-н-ролл. Для театралов выступила столичная кавер-группа «Пятый элемент».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

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