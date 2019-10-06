Без ковровой дорожки. В Рязани в пятый раз вручили театральную премию «Зеркало сцены»

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«Лучший спектакль для детей» — «Каштанка», (Театр кукол).
Обладателями специальных премий жюри стали:
«За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» — худрук Рязанского театра кукол Валерий Шадский;
«За мастерское воплощение образа Иудушки» — Дмитрий Мазепа, «Господа Головлевы. Маменька.», (Театр юного зрителя);
«За актерский дуэт» — Наталья Паламожных и Роман Горбачев, «Фауст», (Театр драмы);
«За лучший мужской ансамбль» — Валерий Вахрамеев, Алексей Никифоров, Сергей Куликов, Алексей Исаев, «Средство Макропулоса», (Музыкальный театр);
«За роль идеального отца» — Роман Данилин, «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людовик Четырнадцатый и другие», (Театр юного зрителя).
Отметим, что жюри имеет полное право присудить, либо не присудить победу в той или иной номинации, а имена призеров неизвестны никому, кроме экспертов. Так, номинация «Лучший спектакль малой формы» осталась без победителей.
Больше всех восьмикилограммовых статуэток получил Театр юного зрителя — шесть штук.
В этом году в рязанское отделение Союза театральных деятелей (СТД) вступили 23 артиста. Членские билеты им вручил Константин Кириллов. По его словам, впервые за всю историю, так много актеров вошли в творческое объединение.
Отметим, что 24-м членом СТД стал глава регионального минкульта Виталий Попов.
Напомним, в этом году церемония прошла под аккомпанемент мировых рок-хитов, так как тема — рок-н-ролл. Для театралов выступила столичная кавер-группа «Пятый элемент».