«Ярко и достойно». В Рязани пройдет пятый театральный фестиваль «Зеркало сцены»

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
С 1 по 6 октября в Рязани пройдет пятый театральный фестиваль «Зеркало сцены». Об этом рассказал министр культуры и туризма Виталий Попов на пресс-конференции во вторник, 1 октября.
Традиционно церемония начнется с дефиле номинантов из четырех рязанских театров по ковровой дорожке под искрящиеся фаеры.
«Мы никогда не знаем, кто будет победителем фестиваля, и очень переживаем, будет ли в этом году обладательница лучшей женской роли, — признался Виталий Попов. — Каждый год для нас это замечательное и важное действо, потому что нас ждут поистине ярчайшие работы рязанских режиссеров и актеров наших театров».
Конкурс проводят более чем в 13 номинациях. Победители получат денежные премии, авторские призы и дипломы лауреатов.
По словам директора театра кукол Константина Кириллова, фестиваль стал знаковым событием для Рязани. «В этом году нашему фестивалю исполняется пять лет, церемония пройдет ярко и достойно. Постановки, участвующие в конкурсе, посмотрят лучшие театральные критики страны», — добавил Кириллов.
Рязанские театры представят зрителям восемь спектаклей:
Премии вручат в воскресенье, 6 октября, в Рязанском театре драмы. Начало в 19:30.
В закрытии фестиваля поучаствует московская кавер-группа «Пятый элемент», которая сыграет мировые хиты рока. К музыкантам присоединятся артисты театра танца «Огни» из Шацка.
© RZN.info
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