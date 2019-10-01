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15:00, 1 октября 2019 188
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«Ярко и достойно». В Рязани пройдет пятый театральный фестиваль «Зеркало сцены»

«Ярко и достойно». В Рязани пройдет пятый театральный фестиваль «Зеркало сцены»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

С 1 по 6 октября в Рязани пройдет пятый театральный фестиваль «Зеркало сцены». Об этом рассказал министр культуры и туризма Виталий Попов на пресс-конференции во вторник, 1 октября.

Традиционно церемония начнется с дефиле номинантов из четырех рязанских театров по ковровой дорожке под искрящиеся фаеры.

«Мы никогда не знаем, кто будет победителем фестиваля, и очень переживаем, будет ли в этом году обладательница лучшей женской роли, — признался Виталий Попов. — Каждый год для нас это замечательное и важное действо, потому что нас ждут поистине ярчайшие работы рязанских режиссеров и актеров наших театров».

Конкурс проводят более чем в 13 номинациях. Победители получат денежные премии, авторские призы и дипломы лауреатов.

По словам директора театра кукол Константина Кириллова, фестиваль стал знаковым событием для Рязани. «В этом году нашему фестивалю исполняется пять лет, церемония пройдет ярко и достойно. Постановки, участвующие в конкурсе, посмотрят лучшие театральные критики страны», — добавил Кириллов.

Рязанские театры представят зрителям восемь спектаклей:

  • 1 октября в 19:00 — «Труффальдино из Бергамо» (12+) (музыкальный театр);
  • 2 октября в 10:30 — «Каштанка» (6+) (театр кукол);
  • 2 октября в 19:00 — Господа Головлевы. Маменька." (16+) (театр юного зрителя);
  • 3 октября в 10:30 — «День, когда перестали читать сказки» (6+) (театр кукол);
  • 3 октября в 19:00 — «Средство Макропулоса» (16+) (музыкальный театр);
  • 4 октября в 11:00 — «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людовик Четырнадцатый и другие» (6+) (театр юного зрителя);
  • 4 октября в 19:00 — «Вишневый театр» (12+) (театр драмы);
  • 5 октября в 18:00 — «Фауст» (18+) (театр драмы).

Премии вручат в воскресенье, 6 октября, в Рязанском театре драмы. Начало в 19:30.

В закрытии фестиваля поучаствует московская кавер-группа «Пятый элемент», которая сыграет мировые хиты рока. К музыкантам присоединятся артисты театра танца «Огни» из Шацка.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

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