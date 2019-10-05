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Стали известны даты предпремьерных показов фильма «Сторож», снятого под Рязанью. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте».
Даты и места:
Билеты можно купить на
«Сторож» рязанского режиссера Юрия Быкова выйдет в
Напомним, съемки фильма прошли в Солотче. RZN.info
Позже Быков
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