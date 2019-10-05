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20:32, 5 октября 2019 199
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Стали известны даты предпремьерных показов фильма «Сторож», снятого под Рязанью

Стали известны даты предпремьерных показов фильма «Сторож», снятого под Рязанью

Стали известны даты предпремьерных показов фильма «Сторож», снятого под Рязанью. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте».

Даты и места:

  • 18 октября 20:00 — Москва. Киноцентр «Октябрь»;
  • 21 октября 20:00 — Санкт-Петербург. Каро 9 Варшавский экспресс;
  • 22 октября 20:00 — Екатеринбург. Каро 10 Радуга Парк.

Билеты можно купить на сайте.

«Сторож» рязанского режиссера Юрия Быкова выйдет в прокат 24 октября 2019 года.

Напомним, съемки фильма прошли в Солотче. RZN.info удалось посетить площадку и пообщаться с участниками проекта.

Позже Быков рассказал о съемках «Завода» в «Вечернем Урганте».


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