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12:27, 5 октября 2019 128
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Рязанская фигуристка Александра Трусова обошла Алину Загитову на соревнованиях в Японии

Рязанская фигуристка Александра Трусова обошла Алину Загитову на соревнованиях в Японии

Рязанская фигуристка Александра Трусова одержала победу на соревнованиях в Японии. Об этом сообщил сайт РБК Спорт.

Она выиграла произвольную программу среди женщин на командном турнире Japan Open с результатом 160,53 балла. Второй стала Алина Загитова (154,41), третьей — японка Рика Кихира (144,76).

«Трусова стала первой в истории фигуристкой, сделавшей в одной программе четыре четверных прыжка», — говорится в сообщении.

Более того, выступление россиянок Трусовой и Загитовой принесло сборной Европы победу в соревнованиях с общей суммой 614,73 балла. Япония стала второй (602,16), а Северная Америка — третьей (593,42).

Напомним, Александра Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса за четверные прыжки. А в сентябре девушка выиграла короткую программу на Мемориале Непелы в Братиславе.

Фотография со страницы «ВКонтакте» Александры Трусовой


© RZN.info

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