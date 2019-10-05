Рязанская фигуристка Александра Трусова обошла Алину Загитову на соревнованиях в Японии

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Рязанская фигуристка Александра Трусова одержала победу на соревнованиях в Японии. Об этом сообщил сайт
Она выиграла произвольную программу среди женщин на командном турнире Japan Open с результатом 160,53 балла. Второй стала Алина Загитова (154,41), третьей — японка Рика Кихира (144,76).
«Трусова стала первой в истории фигуристкой, сделавшей в одной программе четыре четверных прыжка», — говорится в сообщении.
Более того, выступление россиянок Трусовой и Загитовой принесло сборной Европы победу в соревнованиях с общей суммой 614,73 балла. Япония стала второй (602,16), а Северная Америка — третьей (593,42).
Напомним, Александра Трусова дважды
Фотография со страницы «ВКонтакте»
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