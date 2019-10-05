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13:49, 5 октября 2019 113
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Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему мальчику, больному раком

Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему мальчику, больному раком

Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, которому поставили диагноз нейробластома. Мальчику уже делали операцию, и сейчас ему нужен аппарат стоимостью 15 миллионов рублей.

В сентябре в Рязани уже прошли несколько благотворительных ярмарок. За это время собрали 220 тысяч рублей. Первая состоялась 15 сентября у Вознесенского храма. Ближайшая ярмарка пройдет 6 октября.

Деньги можно перевести по номеру карты 4276 8530 2286 5860 (Сбербанк, Ирина Александровна К.), по счету PayPal, номеру «Яндекс.Кошелька» — 4100 1+7 (999) 865-67-07 (Ирина Александровна К.), карте 5469 5300 1171 9878 (Сбербанк, Андрей Сергеевич К.) или карте 2202 2001 5220 9514 (МИР, Ирина Александровна К.).


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