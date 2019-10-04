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Фото: Pixabay.com
Жительница Суздаля через суд добилась бесплатных лекарств. Об этом
Женщина страдает хроническим заболеванием суставов. В мае 2017 года врачи областной клинической больницы назначили ей препарат «Адалимумаб (Хумира)». На четыре неделе пациентке нужна одна упаковка лекарства.
Лечащий врач поликлиники Суздальской райбольницы выписал горожанке рецепты на льготное лекарство. Отмечается, что оно включено в перечень жизненно необходимых и важнейших.
С мая 2019 года жительница Владимирской области не получала лекарство бесплатно.
Прокурор направил в суд иск и требованием обязать райбольницу и департамент здравоохранения администрации области обеспечить женщину лекарством до момента его отмены.
Суд удовлетворил требование прокурора. Решение еще не вступило в силу.
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