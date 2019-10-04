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Фото: Pixabay.com
В Муроме 12 сирот получат квартиры после вмешательства прокуратуры. Об этом
Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, есть в списке нуждающихся в жилье. Однако администрация городского округа не обеспечила их квартирами.
Прокурор обратился в суд с 12 исками. Их удовлетворили.
Решения вступили в силу. За их исполнением следит городская прокуратура.
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